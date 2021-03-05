Вирус в полудреме. Какую угрозу для человечества несет «вечный ковид»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирус способен жить в организме человека на протяжении полугода, это повышает шансы на его мутацию и неуязвимость для антител в течение жизни пациента. К такому выводу пришли американские ученые. Так называемый вечный ковид обнаружили у больных с лейкозом, пишет портал medRxiv. Причем у детей с этим диагнозом вирус задерживался в организме на 162 дня, а у взрослых — более чем на 250. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, для кого еще опасен «вечный ковид» и способна ли вакцина нейтрализовать задержавшийся вирус.

По мнению доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, носителям «вечного ковида» не поможет даже вакцина, ведь если у таких пациентов в ответ на естественную инфекцию антитела не вырабатываются, то укол тоже не сможет нейтрализовать возбудитель.

— Конечно, каждый случай индивидуален, и, в принципе, вопрос, делать укол или нет, должен решать лечащий врач. Кому-то, думаю, вакцина поможет вывести остатки вируса из организма, и пациент пойдет на поправку. Для кого-то это станет абсолютно бесполезным процессом. В то же время у такого носителя ковид никуда не денется хроническое заболевание, он продолжит терапию.

Ученый заметил, что при длительном течение болезни повышается вероятность новых мутаций COVID-19. Однако такие процессы возможны в редких и даже исключительных случаях:

— Для того чтобы тот или иной вирус начал глобальную мутацию, необходимо, чтобы число заболевших достигло тысячи и более человек, как это произошло с южноафриканским и британским штаммом.

В истории же с «вечным ковидом», как отметил Альтштейн, ученые столкнулись с исключительным, локальным случаем, когда для возникновения новых мутационных процессов нужно больше носителей и переносчиков.

В свою очередь доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусологии» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» отметил, что коронавирусная инфекция, которая задерживается в организме, усугубляет сопутствующие и хронические заболевания, в отдельных случаях провоцирует осложнения и смерть.

— Сказать, в каких именно комбинациях инфекция плюс хроника отягощают положение больного с хроникой, сложно. Но однозначно можно утверждать, что в группу риска изначально и сейчас входят люди с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, лейкозом и другими онкозаболеваниями, — сказал он.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Собеседник «ВМ» также отметил, что COVID-19 может долго сохраняться в организме при сопутствующих недугах из-за подавленного иммунитета:

— Но бить тревогу не стоит, поскольку, если этот вирус теряет способность реагировать на определенные антитела, нет гарантии, что он сохраняет способность заражать и распространяться. То, что «вечный коронавирус» будет оказывать негативное воздействие на состояние больного, по-моему, и так понятно. Но дело в том, что это очень незначительное влияние, так как вирус находится в полудреме. Да, он есть, но никак не проявляет себя, он в латентной фазе.

В то же время эксперт отметил, что имеется другая проблема:

— Частицы вируса могут сохраняться в организме и прикрепляться к различным оргкомплексам, разрушая некоторые здоровые клетки. Например, у некоторых больных возникают осложнения с легкими или с сердцем. Это значит, что остатки вируса осели на поверхности этого органа.

Эксперт добавил, что процесс вылечивания от «вечного ковида» может длиться очень долго, но даже через продолжительное время какие-то фрагменты ослабленного вируса будут присутствовать у выздоровевшего человека.

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