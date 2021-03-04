Ирак зарегистрировал российский препарат от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

— Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения Минздрава на использование российской вакцины и доклада перед кабинетом министров дал указания заключить прямые контракты с компаниями «Спутник V» и «Р-Фарм» на поставки вакцины, — цитирует аль-Бадра INA.

Со слов представителя Минздрава, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи, который находился в России, уполномочил министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках вакцины в страну.

Таким образом, Ирак стал 45-м государством, где одобрено применение российской вакцины.

Ранее сообщалось о регистрации российской вакцины в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго. Также «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Росздравнадзор заявил, что не получал информацию о непредвиденных реакциях на вакцины