Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Лаосе. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Лаос является 44-м государством, где одобрено применение российской вакцины.

Ранее сообщалось о регистрации российской вакцины в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго.

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