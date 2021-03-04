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Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Никита Абрамов

Здоровье

Шри-Ланка зарегистрировала российский препарат от COVID-19 «Спутник V». Об этом в четверг, 4 март, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали уже 43 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Ранее сообщалось о регистрации российской вакцины в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго.

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Шри-Ланка«Спутник V»российская вакцина
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