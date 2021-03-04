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Европа приступила к экспертизе российской вакцины «Спутник V»
Фото: Pixabay

Европа приступила к экспертизе российской вакцины «Спутник V»

Анастасия Колоскова

В мире

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на соответствие препарата стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 4 марта.

Отмечается, что комитет принял решение о начале проверки «Спутника V» с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

Ранее сообщалось, что Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятора ЕС.

Известно, что российский препарат зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

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Читайте также: Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Шри-Ланке

вакцинаЕвросоюз«Спутник V»
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