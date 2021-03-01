Словакия одобрила применение вакцины «Спутник V»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятора ЕС. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что Словакия стала 39-й страной в мире, а также вторым государством в Евросоюзе, которое одобрило применение препарата.

Регистрацию вакцины осуществили в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований «Спутник V» в РФ и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые поставки препарата в Словакию осуществили 1 марта.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили вопрос поставок вакцины «Спутник V» в Австрию.

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