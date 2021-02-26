Белоруссия сможет экспортировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Белоруссия может не только производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», но и экспортировать ее в третьи страны. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, разработчики вакцины уже передали большую часть технологий производства белорусской компании. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что пробная партия «Спутника V» изготовлена в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили вопрос поставок вакцины «Спутник V» в Австрию.

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