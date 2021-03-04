Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Шри-Ланке

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Шри-Ланке одобрили экстренное применение вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Чанна Джаясумана.

— Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, — цитирует министра издание Daily Mirror.

До этого Шри-Ланка разрешила использовать вакцины компаний Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.

Вакцинация от COVID-19 на Шри-Ланке стартовала 29 января, после того как государство получило от Индии 500 тысяч доз «оксфордской» вакцины. Согласно статистике, на Шри-Ланке выявлено более 84,2 тысячи случаев коронавируса, от которого скончались 484 человека. Вылечились более 80,4 тысячи пациентов.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго.

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