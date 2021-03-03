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Эпидемиолог объяснил, почему может опаздывать иммунный ответ на вакцину от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиолог объяснил, почему может опаздывать иммунный ответ на вакцину от COVID-19

Елизавета Короткова

Здоровье

Задержка в выработке антител после вакцинации от COVID-19 является одним из вариантов нормы. У некоторых людей иммунитет к коронавирусу может появиться не сразу. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал телеканалу «Царьград».

По словам эксперта, сроки иммунологического ответа индивидуальны для каждого человека. Иногда результаты теста на антитела после вакцинации не являются ни положительными, ни отрицательными. Этот эффект вписывается в рамки нормы: иммунная реакция может прийти с некоторым опозданием.

Горелов добавил, что Т-клетки всегда хранят информацию о перенесенной болезни в организме человека. При повторном заражении вирусом они передадут эти сведения В-клеткам, которые в свою очередь выработают антитела.

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