Словакия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Словакии приземлился военно-транспортный самолет, доставивший в страну российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал премьер-министр Словакии Игор Матович.

Глава правительства лично прибыл в город Кошице, в аэропорту которого сел самолет с партией вакцины.

Словакия начала закупки «Спутника V», не дожидаясь регистрации вакцины в Европейском агентстве лекарственных препаратов. По словам Матовича, страна не может ждать, поскольку в ней ежечасно умирают в среднем четыре пациента с диагнозом COVID-19.

Министерство здравоохранения Словакии дало разрешение на применение российского препарата, пишет газета Pravda.

Ранее сообщалось, что Словакия стала 39-й страной в мире, а также вторым государством в Евросоюзе, которое одобрило применение препарата «Спутник V».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против его мутаций, пугающих Европу. Руководитель ФМБА подтвердила эту информацию и привела данные исследований.

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