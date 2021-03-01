Путин заявил об эффективности российских вакцин против «пугающих» мутаций COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Российские вакцины от коронавируса эффективны против его мутаций, пугающих Европу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, 1 марта, на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

— Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, — сказал глава государства.

В свою очередь руководитель ФМБА подтвердила эту информацию и привела данные исследований. В частности, она рассказала, что у граждан РФ выявлены три с половиной тысячи мутаций ковида. Все они, по словам Скворцовой, не имеют значения для течения инфекции, кроме семи штаммов. Их распространенность в России превышает пять процентов.

— Из них четыре — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене, — добавила Скворцова.

Она отметила, что российские вакцины успешно защищают от этих мутаций. При этом есть еще три штамма в глубинном белке N, однако «это совершенно другая история, она не связана со связыванием», заключила глава ФМБА.

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