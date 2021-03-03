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Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки

Никита Абрамов

Здоровье

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Еmergency use authorization, EUA), — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что российский препарат зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что Словакия стала 39-й страной в мире, а также вторым государством в Евросоюзе, которое одобрило применение препарата «Спутник V».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны от его мутаций, пугающих Европу. Руководитель ФМБА подтвердила эту информацию и привела данные исследований.

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Африкакоронавирус«Спутник V»
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