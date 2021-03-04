Более 50 миллионов доз вакцин от коронавируса планируется сделать в России к маю

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

К маю 2021 года в России планируется произвести более 50 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом в четверг, 4 марта, заявила врио начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

По ее словам, план производства вакцин от коронавируса растет каждый месяц.

— Если план производства вакцины в феврале у нас составил примерно семь миллионов доз, то на март эта цифра будет существенно увеличена, и планируется, что к маю общий объем производства составит более 50 миллионов комплектов вакцин, — сообщила Трапкова в рамках выступления в Совете Федерации.

Как сообщили в Росздравнадзоре, по состоянию на 1 марта в гражданский оборот было выпущено семь миллионов и 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V», а также 45 тысяч комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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