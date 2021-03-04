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Росздравнадзор заявил, что не получал информацию о непредвиденных реакциях на вакцины
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Росздравнадзор заявил, что не получал информацию о непредвиденных реакциях на вакцины

Никита Абрамов

Здоровье

Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных реакциях на вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые не указаны в инструкциях. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало, — отметили в ведомстве.

Росздравнадзор отметил, что сведения о серьезных реакциях, а также об отсутствии эффективности поступают в национальную базу фармаконадзора. Уточняется, что после выявления каждого побочного действия проводится расследование, пишет РИА Новости.

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Росздравнадзоркоронавирус«Спутник V»
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