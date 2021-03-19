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Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету

Руслан Давлетшин

Здоровье

Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможности ослабления коронавирусных ограничений к лету говорят о том, что Россия идет в правильном направлении и ничего усугублять в борьбе с пандемией COVID-19 не будет. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вероятно, послабления, о которых сказала главный санитарный врач России, будут касаться процента наполняемости кинотеатров и ресторанов. Мясников не сомневается в том, что жизнь внутри страны будет постепенно приходить в нормальное русло. Только надо защитить группы риска вакцинацией, убежден врач.

— По сравнению с остальным миром, тем более с Европой и США, я у нас вообще сейчас никаких ограничений не вижу. Единственное — маски, но это, скорее, политическое решение. С медицинской точки зрения они несравнимы с той же вакцинацией. Как мы видим, в той же Европе, где все в масках и вводятся локдауны, все растет в геометрической прогрессии, — констатировал доктор.

Несмотря на то что, скорее всего, летом коронавирусные ограничения будут ослаблены, в октябре — ноябре врач не исключает еще один всплеск заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторое смягчение коронавирусных ограничений возможно к лету 2021 года при условии соблюдения гражданами санитарных требований. Однако на сегодняшний день говорить о серьезных изменениях в нашей жизни или отмене масочного режима пока не приходится.

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