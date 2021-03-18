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Попова объяснила, почему в России рано отменять масочный режим
Фото: Правительство РФ

Попова объяснила, почему в России рано отменять масочный режим

Виктория Родимкина

Здоровье

Коронавирус пока не исчез полностью, количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое, поэтому говорить об отмене масочного режима пока рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 18 марта.

— Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится, — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что пока остаются все требования по защите здоровья — по мытью рук, использованию дезинфектантов для обработки рук и поверхностей.

При этом Анна Попова отметила, что некоторое смягчение ограничений возможно к лету, если россияне будут соблюдать все санитарные требования.

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