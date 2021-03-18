Глава Роспотребнадзора назвала причину мутаций коронавируса

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Коронавирус приспосабливается к организму человека, поэтому происходят его мутации. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 18 марта.

По ее словам, те штаммы, что уже были выявлены, не имеют особого значения для свойств вируса.

— Этот вирус пришел, и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует, — сказала Анна Попова.

Она отметила, что большое число мутаций, которые фиксируются в разных странах, не имеют большого значения для свойств самого вируса. Их стоит изучать, пока не станет ясно, как именно они повлияют на развитие эпидемиологического процесса, добавила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Анна Попова рассказала, что в Роспотребнадзоре с настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам COVID-19.

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