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Глава Роспотребнадзора порекомендовала провести майские праздники внутри страны
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора порекомендовала провести майские праздники внутри страны

Никита Абрамов

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала жителям России провести отпуск и грядущие майские праздники внутри страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом она сообщила во время интервью Наиле Аскер-заде в среду, 17 марта.

— Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Попова рассказала, что примерно у десяти процентов людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации от COVID-19. По ее словам, это заявление касается практически всех видов вакцин.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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