Попова: Примерно у 10 процентов людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Примерно у десяти процентов людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

— Десять процентов населения земного шара, десять процентов в любом населенном пункте — такое среднее число людей не реагируют на вакцинацию. Это касается практически всех вакцин, — отметила Попова.

По ее словам, в настоящее время большую часть населения важно защитить от коронавируса.

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