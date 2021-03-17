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Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Общество

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, но остается напряженной. Об этом в среду, 17 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, количество заболевших коронавирусом в России ежедневно снижается.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о рисках появления новых вирусов.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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