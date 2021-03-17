Терапевт назвал основные симптомы недомоганий после коронавируса

Фото: pixabay.com

Недомогания, связанные с угнетением центральной нервной системы, могут длительное время сохраняться у людей, вылечившихся от коронавируса. Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о том, какие бывают самые распространенные жалобы у пациентов, перенесших COVID-19. Об этом сообщает «Радио 1».

— Первый симптом, на который обращают внимание переболевшие, — это астения. Они фактически чувствуют сильнейшую усталость, невозможность подняться, и это их очень беспокоит, — отметил Андрей Кондрахин.

Вторая вещь, которая больше всего беспокоит выздоровевших и их врачей, — это так называемая парестезия. Иными словами — ощущение покалывания, нарушение тактильной чувствительности, полинейропатия — то есть множественные неприятные ощущения, неполадки в нервной системе. По словам эксперта, люди испытывают чувство ломоты, покалывания, дискомфорта в мышцах. Третий симптом перенесенного COVID-19 — спонтанный озноб. То есть нарушается терморегуляция.

Как пояснил Андрей Кондрахин, пациенты с гипертонией отмечают, что после коронавирусной инфекции у них начинает «скакать» давление, даже несмотря на стабилизирующую терапию. Есть люди, которые жалуются на ухудшение речи, ослабление памяти, нарушение сна и головные боли.

— Немалая часть пациентов после болезни жалуется на ощущение нехватки воздуха. При этом все объективные факторы в норме. Вероятнее всего, это связано со сбоями в работе нервной системы, она дает неправильную обратную связь, — добавил Андрей Кондрахин.

При этом, по его мнению, восстановить организм после перенесенной инфекции поможет физическая активность. Эксперт советует, как бы ни было тяжело, заставлять себя двигаться, увеличивать число шагов, выходить на улицу. Таким образом нервная система будет получать информацию, необходимую для дальнейшего восстановления организма.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог рассказал, как мама может передать антитела новорожденному ребенку