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Вирусолог рассказал, как мама может передать антитела новорожденному ребенку
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

Вирусолог рассказал, как мама может передать антитела новорожденному ребенку

Елена Фролова

Здоровье

Мнение о том, что женщина может передать антитела своему новорожденному малышу при кормлении грудью, подтвердил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал телеканалу «360» новость о том, что вакцинированная жительница США родила ребенка с антителами.

— Малыш будет надежно защищен, так же как и его мать. Эти белковые образования обладают определенной специфичностью. В этом отношении, в какой бы среде они ни были, они действуют одинаково, — объяснил Альтштейн.

Он пояснил, что чаще всего антитела не передаются от матери к плоду, так как он защищен. При этом если малыш на грудном вскармливании, то антитела он получает с молоком. По словам профессора, это очень важная защитная мера для новорожденного.

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