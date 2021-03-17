Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Домашний прибор для измерения антител к COVID-19 появится в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Домашний прибор для измерения антител к COVID-19 появится в России

Татьяна Плотникова

Технологии

Специалисты из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н.Э. Баумана работают над созданием прибора по определению наличия антител к коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Работа устройства основывается на фиксации изменения электрической проводимости при взаимодействии биочувствительного материала с белками-маркерами заболевания. Как пояснил директор центра НТИ Владимир Нелюб, в данном случае речь идет об антителах, которые вырабатывает организм при инфицировании коронавирусом.

Прибор, по задумке разработчиков, сможет определить наличие антител IgM и IgG, а также отличить их друг от друга.

Гаджет будет внешне напомнить глюкометр — устройство для измерения уровня сахара в крови. Для проверки на антитела потребуется поместить каплю крови на сенсор, через две-три минуты на экране отобразится результат.

К настоящему времени созданы лабораторные образцы биосенсоров, ведутся испытания. Предположительно, в рознице прибор будет стоить около пяти тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее иммунолог объяснил, сколько нужно антител, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Минске заявили о вероятном появлении «белорусского» штамма коронавируса

бытовые приборыантителакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте