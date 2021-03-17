Домашний прибор для измерения антител к COVID-19 появится в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Специалисты из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н.Э. Баумана работают над созданием прибора по определению наличия антител к коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Работа устройства основывается на фиксации изменения электрической проводимости при взаимодействии биочувствительного материала с белками-маркерами заболевания. Как пояснил директор центра НТИ Владимир Нелюб, в данном случае речь идет об антителах, которые вырабатывает организм при инфицировании коронавирусом.

Прибор, по задумке разработчиков, сможет определить наличие антител IgM и IgG, а также отличить их друг от друга.

Гаджет будет внешне напомнить глюкометр — устройство для измерения уровня сахара в крови. Для проверки на антитела потребуется поместить каплю крови на сенсор, через две-три минуты на экране отобразится результат.

К настоящему времени созданы лабораторные образцы биосенсоров, ведутся испытания. Предположительно, в рознице прибор будет стоить около пяти тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее иммунолог объяснил, сколько нужно антител, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

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