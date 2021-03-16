Иммунолог объяснил, сколько нужно антител, чтобы не заболеть коронавирусом повторно

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее страницы в соцсетях «завалены вопросами» и фотографиями анализов от подписчиков. У нее спрашивают, сколько должно быть антител, чтобы не заболеть коронавирусом повторно.

Коллега Малышевой Дмитрий Шубин заявил, что анализы показывают иммуноглобулины G, они вырабатываются с 28-го дня и максимума достигают к концу второго месяца с момента появления первых симптомов.

— Они говорят, что у вас в крови есть антитела, защищающие от коронавируса. Мы должны ориентироваться на референсные значения. По норме они составляют от нуля до 9,9. Если в разделе «Значения» цифра иммуноглобулинов G выше, это значит, что их достаточно, — отметил Шубин.

Врач напомнил, что антитела выполняют две задачи. Первая — обозначить инородный объект, при этом не важно, вирус это, бактерия или что-то другое. Вторая задача — нейтрализовать их с помощью специальных клеток.

Иммунолог Андрей Продеус рассказал об исследовании, проведенном в США в феврале 2021 года. В нем приняли участие 4300 человек, переболевших коронавирусом.

— Исследователи посмотрели те самые нейтрализующие тела. Даже если на толику результат выше порогового значения, этого уже абсолютно достаточно, чтобы была защита. У нас нет в этом сомнений, — отметил иммунолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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