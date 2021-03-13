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Елена Малышева объяснила, как подготовиться к прививке от COVID-19
Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Елена Малышева объяснила, как подготовиться к прививке от COVID-19

Елизавета Борисова

Здоровье

Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева рассказала своим подписчикам о том, как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам медика, следует отложить прививку, если было острое заболевание: нужно подождать 2–4 недели. А если человек сделал другую прививку, ему следует выждать 30 дней перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Прививка займет некоторое время, следует выделить минимум час на вакцинацию и наблюдение после нее.

Для того чтобы подготовиться к процедуре, можно предварительно сдать анализ на антитела. Если они есть, то вакцинация не нужна, так как после прививки количество антител увеличится. Как пояснила Малышева, согласно мировым исследованиям, после болезни человек защищен минимум на 8–10 месяцев.

Обязательно следует узнать о возможной аллергии на компоненты вакцины и проконсультироваться со специалистом.

Малышева добавила, что стоит отказаться от прививки определенным категориям граждан: беременным и женщинам, кормящим грудью, детям младше 18 лет, людям с аллергией на компоненты прививки или серьезными анафилактическими реакциями, а также переболевшим.

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