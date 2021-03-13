Ученые назвали необычный симптом коронавируса

Кадр из фильма «Фантомас» (1964 год)

О заражении коронавирусной инфекцией могут свидетельствовать характерные пятна на поверхности языка, полагают британские ученые.

Как поясняет профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, такой вывод был сделан на основании сообщений пользователей приложения ZOE Symptom Study, в котором зарегистрировано более 4,5 миллиона человек. Каждый пятый пациент с COVID-19 демонстрирует необычные симптомы, которые не входят в список официальных, рассказал специалист.

В частности, эксперты отмечают частые проявления коронавируса в форме так называемых «ковидных языков» и язв во рту. В связи с этим даже появился хештег #covidtongue («ковидный язык»).

В феврале Британский стоматологический журнал The British Dental Journal опубликовал сообщение от стоматолога, который призвал медиков обратить внимание на феномен ковидного языка, поскольку это явление может являться симптомом COVID-19 на ранних стадиях.

Изменение цвета поверхности языка неровной формы, полагает специалист, может объясняться повышением уровня цитокина интерлейкина-6, который активно выделяется при коронавирусе.

Другой вероятной причиной появления пятен на языке при коронавирусе стоматолог называет содержание в органе большего количества ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), который часто служит входной дверью для проникновения вируса.

Российские специалисты воспринимают данные предположения со скепсисом. В частности, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов считает преждевременным причисление ковидного языка к перечню симптомов коронавируса.

— Причислить «географический» язык к числу симптомов коронавируса станет возможно, только когда по всем правилам современной медицины будет обосновано наличие значимой связи между COVID-19 и этим явлением и когда подобные результаты будут получены независимо друг от друга различными группами исследователей, — цитируют эксперта «Известия».

Ранее инфекционист опроверг эффективность COVID-паспорта в борьбе с коронавирусом.

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