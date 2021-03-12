Инфекционист опроверг эффективность COVID-паспорта в борьбе с коронавирусом

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Паспорт вакцинации от коронавируса нельзя считать эффективной мерой в борьбе с COVID-19, так как влияние препаратов на организм до конца не изучено. Об этом рассказал главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, паспорта являются «бюрократическим методом контроля», а не эффективным методом борьбы с коронавирусом.

— Прививка не является стопроцентной защитой от коронавируса. То есть человек, который сделал прививку, также может заболеть этой инфекцией. Соответственно, отпадает смысл COVID-паспортов. Этот человек все равно так же будет передвигаться и считать, что неопасен, а при этом выделять вирус в большом количестве, — уточнил Тимаков.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает законопроект о введении электронных паспортов вакцинации. Планируется фиксировать на платформе результаты тестов на коронавирус, факт вакцинации и другие параметры. Об этом сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter-аккаунте, пишет РИА Новости.

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