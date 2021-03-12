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Захарова заявила, что Россия не участвует в политической гонке вакцин
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Россия не участвует в политической гонке вакцин

Иван Юминов

Внешняя политика

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» продолжает доказывать свою эффективность. В Москве не собираются политизировать эту тему или участвовать в гонке вакцин. Об этом в пятницу, 12 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

— Препарат уже одобрен для использования в 50 странах. Это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций, — отметила дипломат.

Она также сообщила, что скоро появятся новые вакцины российского производства, и этот вопрос «политизировать не собираются». Захарова посетовала, что о России, ее вакцине и усилиях в борьбе с пандемией в последнее время публикуется большое количество недостоверной информации, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Спутник V» эффективен против нового британского штамма коронавируса.

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Мария Захаровакоронавирус«Спутник V»
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