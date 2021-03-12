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Мурашко: «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко: «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса

Иван Юминов

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от британского штамма так же эффективно, как и от исходного. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 12 марта.

Результаты исследования, проведенного специалистами Минздрава, показали, что уровень нейтрализующих антител к британскому штамму коронавируса достоверно не отличается от уровня антител к исходному варианту COVID-19, приводит его слова РИА Новости.

Напомним, британский вариант коронавируса был впервые обнаружен в ноябре 2020 года. Случаи заражения им зафиксированы уже более чем в 100 странах.

Ранее сообщалось, что британский штамм был впервые обнаружен в Белоруссии.

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МинздравкоронавирусМихаил Мурашко
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