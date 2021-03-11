Британский штамм коронавируса обнаружили в Белоруссии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Первые случаи заражения британским штаммом коронавирусной инфекции были выявлены в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Образцы британского штамма на территории страны впервые обнаружили у прибывших с Украины, из Польши и Египта. Также несколько человек заразились им непосредственно на территории страны, рассказала заведующая лабораторией Елена Гасич.

Новый вариант коронавируса, получивший название «британский», был обнаружен в ноябре 2020 года. Случаи заражения им зафиксированы уже более чем в 100 странах, напоминает минздрав в своем канале в Telegram.

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