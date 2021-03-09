Великобритания ослабит введенный из-за коронавируса карантин

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Правительство Великобритании ослабит введенный из-за коронавирусной инфекции карантин. Об этом во вторник, 9 марта, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, с 8 марта в Соединенном Королевстве возобновились очные занятия в школах. Непродовольственные магазины и сфера услуг откроются с 12 апреля, а встречи в помещениях и международные поездки могут быть разрешены после 17 мая.

Джонсон отметил, что в настоящее время люди должны по-прежнему оставаться дома и соблюдать рекомендации правительства.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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