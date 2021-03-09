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Грецию могут открыть для российских туристов с 14 мая
Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Грецию могут открыть для российских туристов с 14 мая

Кирилл Николаев

Туризм

Греция может быть открыта для российских туристов с 14 мая. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021.

По его словам, Греция планирует принимать с 14 мая туристов не только из государств Евросоюза (ЕС), но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия и Украина. Кроме того, в начале апреля возможно «пилотное» открытие для стран ЕС, а также тех стран, где активно проводится вакцинация. Все эти планы будут реализованы с учетом эпидемиологической обстановки в стране, сообщает агентство АМНА.

Теохарис отметил, что при въезде в Грецию туристам будет необходимо пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на коронавирус.

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