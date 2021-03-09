«Спутник V» могут производить в Италии без одобрения ЕМА

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет производиться в Италии и в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрения на использование препарата в Евросоюзе. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

По его словам, процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин.

— Я думаю, что если не будет разрешения в ЕС, то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна, — цитирует Трани ТАСС.

Напомним, на данный момент «Спутник V» одобрен в 46 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.

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