Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА
Создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Ранее она сравнила перспективу экстренного одобрения вакцины в Австрии с «русской рулеткой».
— Ее комментарии (Кристы Виртумер-Хохе — прим. «ВМ») вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА, — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в соцсети Twitter.
Как уточнили создатели вакцины, подобные комментарии подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы, которые должны быть вне политики.
Напомним, на данный момент «Спутник V» одобрен в 46 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса