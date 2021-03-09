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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА

Анастасия Чанцева

Общество

Создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Ранее она сравнила перспективу экстренного одобрения вакцины в Австрии с «русской рулеткой».

— Ее комментарии (Кристы Виртумер-Хохе — прим. «ВМ») вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА, — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в соцсети Twitter.

Как уточнили создатели вакцины, подобные комментарии подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы, которые должны быть вне политики.

Напомним, на данный момент «Спутник V» одобрен в 46 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.

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