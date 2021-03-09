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США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса
Фото: state.gov / Госдепартамент США

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Госдепартамент США обвинил российские разведывательные службы в организации распространения дезинформации относительно вакцин против коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением в понедельник, 8 марта, выступил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, Глобальный центр по взаимодействию идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы действовали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию.

Эти сайты, как утверждает представитель Госдепа, распространяли ложные сведения о двух вакцинах, одобренных в властями США.

— Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей, — заявил Прайс.

При этом американский чиновник не назвал конкретные интернет-ресурсы, а также не привел какие-либо доказательства в пользу заявленных обвинений, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Северную Македонию доставили первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» из России.

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