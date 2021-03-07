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Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Северную Македонию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Северную Македонию

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Северную Македонию доставили первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» из РФ. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

Отмечается, что партию препарата в аэропорту встречали глава Минздрава и посол России Сергей Баздникин. Единственными вакцинами до этого момента были переданные в дар в середине февраля восемь тысяч доз Pfizer из Сербии.

Министр поблагодарил посла РФ за его личный вклад, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии.

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вакцинакоронавирусРеспублика Северная Македония
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