Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1417 пациентов за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1 417 пациентов за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Число выздоровевших от коронавируса в Москве с начала пандемии составляет 911 109 человек.

За минувшие 24 часа в столице выявили 1534 новых пациента. В больницы за сутки госпитализировали 629 пациентов, еще 47 человек скончались.

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