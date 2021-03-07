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Сергей Собянин: Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снижается каждую неделю
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин: Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снижается каждую неделю

Анастасия Волоснова

Город

В Москве каждую неделю снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы города, в столице количество случаев заболевания снизилось почти в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости, когда было зафиксировано самое большее число пациентов.

— Мы видим тревожные сигналы, которые приходят из-за рубежа: из Бразилии, других стран, части европейских стран. Но у нас ситуация достаточно стабильная. Дай бог, чтобы было так дальше. Каждую неделю у нас снижается уровень заболеваемости, — отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что уровень госпитализаций из-за коронавируса в столице снизился в два–три раза.

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