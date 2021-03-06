Женщины в Москве чаще вакцинируются от COVID-19, чем мужчины

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве женщины вакцинируются от коронавируса на несколько процентов чаще, чем мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе напомнили, что масштабная вакцинация началась в Москве 5 декабря 2020 года. За три месяца от коронавируса в столице привились 52 процента женщин и 48 процентов мужчин, сообщили в пресс-службе.

— Количество привившихся женщин и мужчин поделилось почти поровну, — отметили в ведомстве.

Получить прививку от коронавируса в Москве можно в одном из 100 пунктов вакцинации. Кроме того, вакцинироваться можно в столичных торговых центрах, в театре «Геликон-опера», на ВДНХ и других площадках.

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