Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1922 пациента за минувшие сутки
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1922 пациента за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.
Число выздоровевших от коронавируса в Москве с начала пандемии составляет 909 692 человека.
За минувшие 24 часа в столице выявили 1820 новых пациентов. В больницы за сутки госпитализировали 701 пациента, еще 50 человек скончались.
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