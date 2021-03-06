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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1922 пациента за минувшие сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1922 пациента за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1922 пациента за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Число выздоровевших от коронавируса в Москве с начала пандемии составляет 909 692 человека.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1922 пациента за минувшие суткиФото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в столице выявили 1820 новых пациентов. В больницы за сутки госпитализировали 701 пациента, еще 50 человек скончались.

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