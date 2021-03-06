Еще 11 022 новых случая COVID-19 выявили в России за последние сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 11 022 новых случая коронавируса выявили в 85 регионах России за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в стране скончался 441 пациент с коронавирусом, выздоровели за данный период 15 027 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По числу новых случаев коронавируса продолжает лидировать Москва, где выявили 1820 новых пациентов с COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 975 новых пациентов, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 746 новых случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 4 312 181 случай коронавируса, вылечились 3 900 348 человек, скончались 88 726 человек.

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