Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в воскресенье, 7 марта.

В фонде уточнили, что регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры.

— Спрос на вакцину «Спутник V» растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии, — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Всего «Спутник V» одобрен в 46 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек, сообщает РИА Новости.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом на основе аденовируса человека. Разработка российских ученых вошла в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ. В России прививочная кампания началась 5 декабря 2020 года.

Британский научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтвердив эффективность препарата на высоком уровне.

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