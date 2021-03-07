Белоруссия запустит промышленное производство «Спутника V» в конце марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» 30-31 марта. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

По его словам, пробная партия препарата в настоящее время проходит экспертизу в России — ее выпустили 26 февраля 2021 года. Отмечается, что ежемесячно планируется выпускать 500 доз вакцины.

— И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, — сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

Ранее сообщалось, что в Северную Македонию доставили первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» из РФ.

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