Белоруссия запустит промышленное производство «Спутника V» в конце марта
Белоруссия запустит промышленное производство вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» 30-31 марта. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.
По его словам, пробная партия препарата в настоящее время проходит экспертизу в России — ее выпустили 26 февраля 2021 года. Отмечается, что ежемесячно планируется выпускать 500 доз вакцины.
— И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, — сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ранее сообщалось, что в Северную Македонию доставили первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» из РФ.
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