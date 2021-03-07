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Вакцинацию партией AstraZeneca прекратили в Австрии после смерти женщины
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцинацию партией AstraZeneca прекратили в Австрии после смерти женщины

Юлия Ямпольская

Здоровье

Австрийские власти приостановили использование партии вакцины AstraZeneca из-за смерти одной привитой женщины и заболевания другой. Об этом сообщается в заявлении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Уточняется, что 49-летняя женщина, которая получила прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии, на данный момент она выздоравливает.

Обе женщины сделали прививку из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле, передает РИА Новости.

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