«Вымарывание тысяч сайтов»: Захарова прокомментировала действия Facebook

Фото: МИД РФ

Действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих контент без обоснований, должны регулироваться. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям, которые вышли в официальных аккаунтах ряда российских изданий и агентств. Американская соцсеть удалила материалы о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами сотрудников ФСБ России. Статьи на эту тему писались по пресс-релизу спецслужбы, в связи с чем их исчезновение вызвало недоумение и просьбы разобраться в случившемся.

В свою очередь Захарова подчеркнула, что такие вопросы должны регулироваться по отдельным правилам. Над этим в настоящее время работают российские законодатели, уточнила представитель МИД.

— Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета, — заявила дипломат.

По ее словам, аккаунты российских СМИ блокируются не в первый раз. Захарова назвала это явление «зачисткой информационного пространства», когда сотни и тысячи сайтов, а также веб-страницы, аккаунты и документальные фильмы «вымарываются» из этого пространства.

Дипломат также обратила внимание на то, что Москва уже много лет предлагает инициативу в сфере международной информационной безопасности. В частности, об этом в настоящее время говорят сенаторы: Совфед «выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских», добавила Захарова.

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