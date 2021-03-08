Вячеслав Володин осудил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook
Решение Facebook заблокировать некоторые публикации ряда российских СМИ неприемлемо. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Роскомнадзор потребовал от FB восстановить доступ к статьям, которые вышли в официальных аккаунтах нескольких российских изданий и агентств. Американская соцсеть удалила материалы о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами сотрудников ФСБ России. Статьи на эту тему писались по пресс-релизу спецслужбы, в связи с чем их исчезновение вызвало недоумение и просьбы разобраться в случившемся.
Глава ГД в свою очередь осудил действия Facebook и обратил внимание на то, что Instagram и Twitter ранее тоже были уличены в подобных неприемлемых решениях.
— Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации, — цитирует нижняя палата парламента своего руководителя.
Володин добавил, что решение соцсети нарушает российское национальное законодательство.
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