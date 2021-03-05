Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роскомнадзор составил протоколы к восьми соцсетям за призывы детей на акции
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор составил протоколы к восьми соцсетям за призывы детей на акции

Ксения Монахова

Общество

Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении восьми социальных сетей, шесть из которых переданы в суд. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что протоколы составлены в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и видеохостинга YouTube. Оказалось, что основанием для вынесения предписаний стало неудаление или несвоевременная чистка информации, которая призывала детей к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

— На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, — цитирует слова ведомства РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» сообщил, что в интернете распространяют призывы детям выходить на несанкционированные мероприятия, а также распространяется детская порнография и наркотики. Все это приводит к использованию несовершеннолетних для получения прибыли, а также к суицидам.

Путин призвал ведомства МВД мониторить интернет для того, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Сеть часто используют, чтобы распространить там запрещенные материалы.

Следственный комитет (СК) РФ установил более 1,4 тысячи подростков, которые принимали участие в недавних несогласованных акциях в России. Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение «врываться» подчиненным в интернет и бороться там с преступностью.

Читайте также: Более 200 человек привлекли к ответственности за участие детей в несогласованных акциях

Роскомнадзорсообщения в соцсетяхсоцсети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте