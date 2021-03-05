Роскомнадзор составил протоколы к восьми соцсетям за призывы детей на акции

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Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении восьми социальных сетей, шесть из которых переданы в суд. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что протоколы составлены в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и видеохостинга YouTube. Оказалось, что основанием для вынесения предписаний стало неудаление или несвоевременная чистка информации, которая призывала детей к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

— На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, — цитирует слова ведомства РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» сообщил, что в интернете распространяют призывы детям выходить на несанкционированные мероприятия, а также распространяется детская порнография и наркотики. Все это приводит к использованию несовершеннолетних для получения прибыли, а также к суицидам.

Путин призвал ведомства МВД мониторить интернет для того, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Сеть часто используют, чтобы распространить там запрещенные материалы.

Следственный комитет (СК) РФ установил более 1,4 тысячи подростков, которые принимали участие в недавних несогласованных акциях в России. Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение «врываться» подчиненным в интернет и бороться там с преступностью.

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