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«Ублюдок такой там сидит»: Путин высказался о тех, кто подталкивает детей к суициду
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

«Ублюдок такой там сидит»: Путин высказался о тех, кто подталкивает детей к суициду

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с волонтерами высказался о тех, кто через интернет подталкивает подростков к суициду. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что те, кто этим занимаются, думают, что они крутые, как Рембо. Однако, как только к этим людям заходит полиция, то они «в штаны наваливают».

— Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что нельзя кому-то позволять это делать. У подавляющего большинства россиян должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны.

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детиВладимир Путинволонтеры
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