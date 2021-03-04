Путин поздравил женщин России с приближающимся 8 Марта

Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поздравил всех российских женщин с приближающимся 8 Марта.

— Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником, — цитирует президента России РИА Новости.

Путин также отметил, что мужчины с удовольствием присоединяются к празднованию Международного женского дня, так как это позволяет им проявить себя с лучшей стороны.

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