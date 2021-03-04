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Чего хотят женщины: названы самые желанные подарки на 8 Марта в России
Фото: АГН «Москва»

Чего хотят женщины: названы самые желанные подарки на 8 Марта в России

Никита Абрамов

Общество

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, согласно которому выяснилось, какие подарки больше всего хотят получить российские женщины на 8 Марта.

Согласно опросу, самыми желанными для прекрасного пола оказались цветы, туристические путевки, деньги и различные сертификаты.

По информации ВЦИОМ, 27 процентов опрошенных ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. Второе место в списке ценностей заняли красота и привлекательность, за которые проголосовали 20 процентов. За интеллект и ум высказались 19 процентов, за искренность и преданность — по 18 процентов, а за умение быть хорошей матерью — 14 процентов.

Как показал опрос, в глазах россиян настоящей женщиной является Алла Пугачева, за которую проголосовали шесть процентов респондентов, передает агентство городских новостей «Москва».

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подаркиженщины8 марта
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